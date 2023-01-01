Получите признание, которое вы заслуживаете. Мгновенные результаты применения. Покупайте лучшие национальные бренды. Fingerhut — американский каталог/интернет-магазин. Компания Fingerhut была основана в 1948 году Уильямом Фингерхатом и его братом Мэнни и занималась продажей автомобильных чехлов на сиденья. В 1952 году компания репозиционировала себя как компанию по каталогам почтовых заказов и диверсифицировала свой товар, включив в него полотенца, посуду и инструменты.

Веб-сайт: fingerhut.com

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