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Decathlon Singapore

Decathlon Singapore

decathlon.sg

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Decathlon предлагает доступную спортивную одежду, обувь и снаряжение для более чем 60 видов спорта. Делайте покупки онлайн в крупнейшем магазине спортивных товаров Сингапура с доставкой за 2 часа! :)

Веб-сайт: decathlon.sg

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