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Decathlon Kenya

Decathlon Kenya

decathlon.co.ke

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Покупайте более 70 видов спорта и более 5000 товаров под одной крышей. Совершите покупку до 14:00 и получите доставку в тот же день по Найроби. Качественная продукция, доступные цены

Веб-сайт: decathlon.co.ke

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