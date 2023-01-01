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Feedvisor

Feedvisor

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: feedvisor.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Feedvisor is the “AI-first” optimization and intelligence platform for brands and sellers on Amazon, Walmart, and e-marketplaces. Feedvisor’s platform and team of experts offer best-in-class advertising campaign optimization, patented pricing technology, brand and content management, and data-backed intelligence. Together, these features drive demand, profit, and revenue growth on online marketplace.

Веб-сайт: feedvisor.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Feedvisor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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