Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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FacePop — это расширяющий возможности виджета, который делает взаимодействие с клиентами более гуманным посредством видео.

Веб-сайт: facepop.io

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