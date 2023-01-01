Expii — это бесплатный персонализированный обучающий веб-сайт с тысячами уроков по математике и естественным наукам, предлагающий разнообразные способы изучения каждой темы с помощью интерактивных объяснений и видео.

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