EndNote Web

EndNote — это коммерческий пакет программного обеспечения для управления ссылками, используемый для управления библиографиями и ссылками при написании эссе, отчетов и статей.

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