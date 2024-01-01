Eko Dashboard

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Eko — это универсальное решение для скрининга и телемедицины, которое поможет вам легче выявлять сердечные заболевания и оказывать своевременную помощь из любой точки мира.

Веб-сайт: ekodevices.com

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