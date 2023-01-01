WebCatalog
classkick

classkick

classkick.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для classkick в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Помогаем учителям быть замечательными. Наблюдайте за работой всех своих учеников и оставляйте качественные отзывы — где бы они ни находились. Бесплатная регистрация!)

Веб-сайт: classkick.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением classkick, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Languagenut

Languagenut

languagenut.com

Possip

Possip

weeklypossip.com

Whisk

Whisk


MathsWatch

MathsWatch

mathswatch.co.uk

Friday

Friday


CraftJack

CraftJack

craftjack.com

Surfer

Surfer

surferseo.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Good AI

Good AI

the-good-ai.com

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Openlayer

Openlayer

openlayer.com

Eko Dashboard

Eko Dashboard


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности