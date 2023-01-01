Начните торговать акциями, ETF и REIT в Малайзии, США, Гонконге, Сингапуре и Австралии, торгуя с Affin Hwang Investment Bank Berhad, одним из ведущих биржевых брокеров в Малайзии. Мы предлагаем торговлю фьючерсами на FCPO (сырое пальмовое масло), FKLI (индекс KLCI) и FGLD (золото). Благодаря нашему маржинальному финансированию вы можете увеличить свои инвестиции до 2,5 раз! Воспользуйтесь нашими услугами по кредитованию и займу акций для удовлетворения ваших торговых потребностей.

Веб-сайт: einvest.affinhwang.com

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