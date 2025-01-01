Альтернативы - Effy.ai

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

Goalscape — программа для визуального управления целями, помогающая командам и отдельным пользователям устанавливать, управлять и отслеживать прогресс в достижении целей.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Profit.co — это программное обеспечение для управления OKR, которое помогает организациям ставить цели, отслеживать их выполнение и повышать вовлеченность сотрудников.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Perdoo — это приложение для управления стратегией, целями и эффективностью, позволяющее организациям отслеживать OKR и KPI для достижения результатов.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.

15Five

15Five

15five.com

15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire – платформа для управления корпоративной стратегией, создания целей и повышения вовлеченности сотрудников через использование ИИ.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook - платформа для управления командами, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и проводить встречи для повышения вовлеченности сотрудников.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

Verint

Verint

verint.com

Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

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