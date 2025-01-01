Альтернативы - Effy.ai

Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Lattice
lattice.com
Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Goalscape
goalscape.com
Goalscape — программа для визуального управления целями, помогающая командам и отдельным пользователям устанавливать, управлять и отслеживать прогресс в достижении целей.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
Profit.co
profit.co
Profit.co — это программное обеспечение для управления OKR, которое помогает организациям ставить цели, отслеживать их выполнение и повышать вовлеченность сотрудников.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Perdoo
perdoo.com
Perdoo — это приложение для управления стратегией, целями и эффективностью, позволяющее организациям отслеживать OKR и KPI для достижения результатов.
factoHR
factohr.com
factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.
15Five
15five.com
15Five — платформа управления эффективностью и вовлечением сотрудников, предлагающая инструменты для обратной связи, оценки производительности и отслеживания целей.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire – платформа для управления корпоративной стратегией, создания целей и повышения вовлеченности сотрудников через использование ИИ.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook - платформа для управления командами, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и проводить встречи для повышения вовлеченности сотрудников.
Access
theaccessgroup.com
Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
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