WebCatalog
Doctrina AI

Doctrina AI

app.doctrina.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Doctrina AI в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя будущее обучения с помощью AI Education Suite от Doctrina.ai. Наша платформа позволяет вам дополнять свои конспекты, писать эссе, создавать персонализированные викторины и экзамены, а также участвовать в интересных обсуждениях книг, и все это на основе передовых технологий искусственного интеллекта.

Веб-сайт: doctrina.ai

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