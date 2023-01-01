Видеопрокат театральных постановок айдол-групп "AKB48", "SKE48", "NMB48", "HKT48" и "NGT48" производства Ясуси Акимото для неограниченного ежемесячного просмотра и индивидуальных продаж! Посмотреть можно на компьютере, смартфоне или планшете.

Веб-сайт: dmm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AKB48グループ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.