Официальный сервис видеопроката Fuji TV «FOD»! Не только популярные драмы, развлекательные шоу, аниме и фильмы, но также последние работы, которые сейчас транслируются, и оригинальные программы, которые можно увидеть только на FOD.

Веб-сайт: fod.fujitv.co.jp

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