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Digiklasė

Digiklasė

digiklase.lt

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Разрушающие стереотипы дополнительные онлайн-уроки для учеников всех классов! Изучайте математику, биологию, физику, химию и многое другое. интересно!

Веб-сайт: digiklase.lt

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