Отслеживание и составление графиков вашей любимой DEX в режиме реального времени. Графики цен в реальном времени и история торгов на DEX в Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Fantom, Harmony, Cronos, Arbitrum, Optimism и других.

Веб-сайт: dexscreener.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DEX Screener, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.