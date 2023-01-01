WebCatalog
Bitski

Bitski

bitski.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bitski в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Используйте Bitski Wallet для безопасного управления всеми вашими токенами на основе Ethereum и Polygon в одном удобном месте. Он прост в настройке, защищен аппаратным обеспечением и отлично подходит как для новичков, так и для ветеранов Web3.

Веб-сайт: bitski.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bitski, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Pulsar Finance

Pulsar Finance

app.pulsar.finance

MyNearWallet

MyNearWallet

mynearwallet.com

Zerion

Zerion

zerion.io

PolygonScan

PolygonScan

polygonscan.com

Coin98

Coin98

coin98.com

Circle Web3 Services

Circle Web3 Services

circle.com

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Trezor Suite

Trezor Suite

suite.trezor.io

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Organizze

Organizze

organizze.com.br

Mailchain

Mailchain

mailchain.com

Aircall

Aircall


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности