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Optimistic Ethereum L2 Explorer

Optimistic Ethereum L2 Explorer

optimistic.etherscan.io

Использовать веб-приложение

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Optimistic Ethereum explorer позволяет вам исследовать и искать в блокчейне Optimism транзакции, адреса, токены, цены и другие действия, происходящие на Optimism L2.

Веб-сайт: optimistic.etherscan.io

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