Optimistic Ethereum L2 Explorer

Optimistic Ethereum explorer позволяет вам исследовать и искать в блокчейне Optimism транзакции, адреса, токены, цены и другие действия, происходящие на Optimism L2.

Веб-сайт: optimistic.etherscan.io

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