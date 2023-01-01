WebCatalog
Coin98

Coin98

exchange.coin98.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Coin98 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Кошелек Coin98 — это некастодиальный многоцепочный кошелек и шлюз DeFi №1, предназначенный для беспрепятственного и безопасного подключения пользователей к миру криптовалют. Кошелек Coin98 предлагает вам быстрые, удобные и безопасные процедуры хранения, отправки, получения и торговли на 12 популярных блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereum (токены ETH и ERC20), Binance Smart Chain (токены BNB и BEP20), Solana (токены SOL и SPL). ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (токены BNB и BEP2), Celo, TomoChain и Tron. В ближайшем будущем мы ожидаем поддержку Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano и Dfinity.

Веб-сайт: coin98.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coin98, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Guarda

Guarda

guarda.co

Bitski

Bitski

wallet.bitski.com

Poloniex

Poloniex

poloniex.com

MEXC

MEXC

mexc.com

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

seven.io

seven.io

app.sms77.io

OKX

OKX

okx.com

MyNearWallet

MyNearWallet

app.mynearwallet.com

CoinCarp

CoinCarp

coincarp.com

PooCoin

PooCoin

poocoin.app

geckoterminal

geckoterminal

geckoterminal.com

Ankr

Ankr

app.ankr.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности