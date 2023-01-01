Кошелек Coin98 — это некастодиальный многоцепочный кошелек и шлюз DeFi №1, предназначенный для беспрепятственного и безопасного подключения пользователей к миру криптовалют. Кошелек Coin98 предлагает вам быстрые, удобные и безопасные процедуры хранения, отправки, получения и торговли на 12 популярных блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereum (токены ETH и ERC20), Binance Smart Chain (токены BNB и BEP20), Solana (токены SOL и SPL). ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (токены BNB и BEP2), Celo, TomoChain и Tron. В ближайшем будущем мы ожидаем поддержку Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano и Dfinity.

Веб-сайт: coin98.com

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