WebCatalog
Price History

Price History

pricehistoryapp.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

История цен — это бесплатный инструмент для проверки графиков истории цен на миллионы продуктов. С помощью нашего усовершенствованного трекера цен вы можете отслеживать цены в популярных индийских магазинах, таких как Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, Croma и многих других.

Веб-сайт: pricehistoryapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Price History, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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