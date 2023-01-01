Мобильный сбор данных для профессиональных команд. Device Magic позволяет вашим командам заполнять формы и собирать данные где угодно и когда угодно. Быстро получайте точные данные, отмечайте критические проблемы, уменьшайте количество ошибок при вводе данных, проверяйте ответы, добавляйте условную логику и многое другое.

Веб-сайт: devicemagic.com

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