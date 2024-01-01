DeepTranscript — это технология автоматического распознавания речи для компаний, занимающихся использованием голосовых данных. Разработан как идеальный поставщик технологий для профессионалов, которые хотят расшифровывать большие объемы, предлагая высокую точность и низкие цены. Давайте соберем все данные, доступные в беседах, переговорах, интервью, с помощью API Plug and Play с немедленным выходом на рынок и соответствующими функциями, а также точной транскрипцией: анализ эмоций, повторяющиеся причины удовлетворения...

Веб-сайт: deeptranscript.com

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