WebCatalog
DBot

DBot

deriv.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DBot в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Простая и бесплатная установка DBot trader от Deriv позволяет автоматизировать вашу торговлю без написания кода. Создайте своего собственного бота-трейдера, используя наши обучающие материалы и руководства!

Веб-сайт: deriv.com

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