Отвечайте на веселые и простые вопросы, которые оказывают огромное влияние! Проходите уровни, открывайте значки и делитесь своими достижениями! Ваши добровольные пожертвования улучшают продукты Google в вашей части мира. Научите Google Assistant лучше понимать значение, улучшите Google Translate для вашего языка и помогите Google Photos распознавать объекты. Это лишь малая часть постоянно растущего и разнообразного вклада, который вы можете внести в улучшение Google как на местном, так и на глобальном уровне.

Веб-сайт: crowdsource.google.com

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