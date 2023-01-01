В этом выпуске курса ускоренного проектирования мы говорим о теплопередаче и различных механизмах, лежащих в ее основе. Мы будем исследовать проводимость, теплопроводность материалов, конвекцию, пограничные слои и излучение. Crash Course Engineering создается совместно с PBS Digital Studios.

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