АССА — Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Мы — процветающее глобальное сообщество, насчитывающее 227 000 членов и 544 000 и будущих членов, базирующееся в 176 странах, которое поддерживает самые высокие профессиональные и этические ценности.

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