Миссия Convosight — дать возможность создателям сообществ получать устойчивый доход от своих сообществ. Создание первой в своем роде платформы управления сообществом для создателей сообществ, которые хотят создавать, развивать, вовлекать и монетизировать свои онлайн-сообщества. Первоначально запущенный для групп Facebook, более 100 000+ групп Facebook доверяют Convosight управление более чем 700 миллионами участников сегодня. Решения Convosight включают в себя: 1. Сотрудничество с ведущими мировыми брендами для создания, разработки и проведения инновационных маркетинговых кампаний среди сообществ, которые помогают брендам связывать, вовлекать и активировать свою целевую аудиторию в сообществах. 2. Создание сообществ брендов на Facebook, создание совместного пространства с целевыми потребителями. Группа — это онлайн-место встреч вашего бренда, где вы можете познакомиться со своими клиентами, завязать разговор, задавать вопросы, проводить мероприятия, организовывать веселые соревнования и увлекательные мероприятия, создавать позитивные настроения и воспитывать послов.

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Веб-сайт: convosight.com

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