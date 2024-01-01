Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Convosight в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Миссия Convosight — дать возможность создателям сообществ получать устойчивый доход от своих сообществ.
Создание первой в своем роде платформы управления сообществом для создателей сообществ, которые хотят создавать, развивать, вовлекать и монетизировать свои онлайн-сообщества.
Первоначально запущенный для групп Facebook, более 100 000+ групп Facebook доверяют Convosight управление более чем 700 миллионами участников сегодня.
Решения Convosight включают в себя:
1. Сотрудничество с ведущими мировыми брендами для создания, разработки и проведения инновационных маркетинговых кампаний среди сообществ, которые помогают брендам связывать, вовлекать и активировать свою целевую аудиторию в сообществах.
2. Создание сообществ брендов на Facebook, создание совместного пространства с целевыми потребителями. Группа — это онлайн-место встреч вашего бренда, где вы можете познакомиться со своими клиентами, завязать разговор, задавать вопросы, проводить мероприятия, организовывать веселые соревнования и увлекательные мероприятия, создавать позитивные настроения и воспитывать послов.
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Convosight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.