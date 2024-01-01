WebCatalog

Convosight

Convosight

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: convosight.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Convosight в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Миссия Convosight — дать возможность создателям сообществ получать устойчивый доход от своих сообществ. Создание первой в своем роде платформы управления сообществом для создателей сообществ, которые хотят создавать, развивать, вовлекать и монетизировать свои онлайн-сообщества. Первоначально запущенный для групп Facebook, более 100 000+ групп Facebook доверяют Convosight управление более чем 700 миллионами участников сегодня. Решения Convosight включают в себя: 1. Сотрудничество с ведущими мировыми брендами для создания, разработки и проведения инновационных маркетинговых кампаний среди сообществ, которые помогают брендам связывать, вовлекать и активировать свою целевую аудиторию в сообществах. 2. Создание сообществ брендов на Facebook, создание совместного пространства с целевыми потребителями. Группа — это онлайн-место встреч вашего бренда, где вы можете познакомиться со своими клиентами, завязать разговор, задавать вопросы, проводить мероприятия, организовывать веселые соревнования и увлекательные мероприятия, создавать позитивные настроения и воспитывать послов.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: convosight.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Convosight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Вам также может понравиться

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Grytics for Communities

Grytics for Communities

grytics.com

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

MGID

MGID

mgid.com

Beam.gg

Beam.gg

beam.gg

Cosmofeed

Cosmofeed

cosmofeed.com

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Roster

Roster

getroster.com

Mautic

Mautic

mautic.org

Google Groups

Google Groups

google.com

Tapatalk

Tapatalk

tapatalk.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.