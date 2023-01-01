Команда консьержей помогает менеджерам мероприятий отправлять запланированные и двусторонние текстовые сообщения (SMS) гостям мероприятия.

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Веб-сайт: conciergeteam.co

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