WebCatalog

Concierge

Concierge

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: conciergeteam.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Concierge в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Команда консьержей помогает менеджерам мероприятий отправлять запланированные и двусторонние текстовые сообщения (SMS) гостям мероприятия.

Категории:

Entertainment
Other Event Management Software

Веб-сайт: conciergeteam.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Concierge, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

boothX

boothX

boothx.app

Blerter

Blerter

blerter.com

Billetto UK

Billetto UK

billetto.co.uk

BeatSwitch

BeatSwitch

beatswitch.com

PopBookings

PopBookings

popbookings.com

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

Feathr

Feathr

feathr.co

Cvent

Cvent

cvent.com

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