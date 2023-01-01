WebCatalog
CompTIA Learn

CompTIA Learn

learn.comptia.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CompTIA Learn в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Войдите в систему, чтобы получить доступ к Центру обучения CompTIA, CertMaster Learn или CertMaster CE.

Веб-сайт: comptia.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CompTIA Learn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Infinity Learn

Infinity Learn

student.infinitylearn.com

learn it

learn it

learnit.ir

ABA English

ABA English

campus.abaenglish.com

Lingopie

Lingopie

lingopie.com

Games to Learn English

Games to Learn English

gamestolearnenglish.com

its learning

its learning

cahgye.itslearning.com

NCBI

NCBI

ncbi.nlm.nih.gov

Kahoot! Create

Kahoot! Create

create.kahoot.it

Aurum

Aurum

chem-ou.com

BBC Learning English

BBC Learning English

bbc.co.uk

Learn Code The Hard Way

Learn Code The Hard Way

learncodethehardway.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности