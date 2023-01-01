WebCatalog
Colegium

Colegium

colegium.cloud

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Colegium в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самая полная, надежная и простая в использовании платформа академического, административного и финансового управления во всей Латинской Америке.

Веб-сайт: colegium.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Colegium, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Loggro

Loggro

loggro.com

Soysuper

Soysuper

soysuper.com

Blendtuts.es

Blendtuts.es

blendtuts.es

Crehana

Crehana

crehana.com

LEROY MERLIN España

LEROY MERLIN España

leroymerlin.es

Klinikare

Klinikare

klinikare.com

Wally

Wally

miwally.com

Ventiapp

Ventiapp

ventiapp.com

Integratec

Integratec

integratec.com

LA NACION

LA NACION

lanacion.com.ar

Tirr

Tirr

tirr.com.ar

Berrly

Berrly

berrly.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности