Cloudflare Zero Trust

Работает с вашими поставщиками удостоверений и платформами защиты конечных точек, чтобы обеспечить соблюдение правил запрета по умолчанию и нулевого доверия, которые ограничивают доступ к корпоративным приложениям, частным IP-пространствам и именам хостов. Подключает пользователей быстрее и безопаснее, чем VPN.

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