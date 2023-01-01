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ClientTether

ClientTether

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Веб-сайт: clienttether.com

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Мгновенно связывайтесь с потенциальными клиентами, полученными в результате ваших маркетинговых усилий, с помощью нашей платформы автоматизации продаж и CRM. Отправьте персонализированное текстовое сообщение, примите телефонный звонок, отправьте электронное письмо или даже коробку пирожных в течение 29 секунд, когда вы получите лид, чтобы максимизировать конверсию лида. Нашим клиентам по франшизе нравится, что они могут гарантировать 100% отслеживание потенциальных клиентов во всех своих сетях, используя нашу платформу. Легко конвертируйте потенциальных клиентов с помощью нашей автоматизированной технологии отслеживания и планирования. Планируйте встречи, звонки, текстовые сообщения и электронные письма своим клиентам в соответствии с желаемыми временными рамками и частотой. Кроме того, убедитесь, что ваша команда последовательно отслеживает каждую цитату, каждую упущенную возможность и каждого реализованного потенциального клиента. Создавайте долгосрочные отношения и удерживайте клиентов с помощью нашей автоматизированной программы удержания. Взаимодействуйте со своими клиентами с минимальными усилиями с вашей стороны. Планируйте электронные письма, текстовые сообщения и звонки, а также отправляйте персонализированные открытки, открытки с благодарностью, пирожные, мячи для гольфа или другие физические носители, чтобы создать богатую многоканальную стратегию удержания и повторного вовлечения. Используйте наши интегрированные инструменты управления предложениями, чтобы создавать красивые предложения или быстрые расценки. Получайте уведомления, когда они были открыты и когда ваши клиенты использовали наши инструменты электронной подписи, чтобы подписать и утвердить вашу работу. Автоматизируйте управление онлайн-обзорами, чтобы оптимизировать свою онлайн-репутацию, используя также наш инструмент управления репутацией. Наша платформа была разработана для обслуживания на дому и других сервисных франшиз и предприятий. Наша архитектура данных позволяет франчайзинговым системам развертывать нашу платформу «из коробки» без масштабной настройки в соответствии с их потребностями. Владельцам бизнеса и франчайзерам нравится наш визуальный конвейер и наши динамические информационные панели. Отслеживайте и отслеживайте рост потока потенциальных клиентов, их атрибуции, прогресса продаж, активности и показателей закрытия в компаниях с несколькими офисами или подразделениями.

Веб-сайт: clienttether.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ClientTether, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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