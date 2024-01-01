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Chatty Insights

Chatty Insights

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Веб-сайт: chattyinsights.com

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Один источник истины для клиентоориентированных решений. Собирайте и анализируйте информацию из отзывов клиентов, интервью и многого другого.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: chattyinsights.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chatty Insights, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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Frill

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Survicate

Survicate

survicate.com

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

Synthesio

Synthesio

synthesio.com

Observable

Observable

observablehq.com

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

Hubble

Hubble

hubble.team

A-INSIGHTS

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