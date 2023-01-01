WebCatalog
Changelog

Changelog

changelog.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Changelog в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Новости и подкасты для разработчиков.

Веб-сайт: changelog.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Changelog, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Audacy

Audacy

audacy.com

InfoSec Industry

InfoSec Industry

infosecindustry.com

4English

4English

4englishapp.com

The New Yorker

The New Yorker

newyorker.com

Feedspot

Feedspot

feedspot.com

Al Jazeera

Al Jazeera

aljazeera.com

The Atlantic

The Atlantic

theatlantic.com

Critical Mention

Critical Mention

app.criticalmention.com

Radioline

Radioline

radioline.co

EETimes

EETimes

eetimes.com

TWiT

TWiT

twit.tv

Dev.java

Dev.java

dev.java

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности