Catapush is a SaaS mobile messaging platform (push and in-app ) designed to help financial services, utilities and large enterprises to handle their customer communications. More reliable, traceable and secure than any other available alternative, provides significant cost reduction compare with SMS.

Категории :

Веб-сайт: catapush.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Catapush, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.