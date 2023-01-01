Carv — это игровой идентификатор, принадлежащий пользователю, который позволяет отображать достижения, находить друзей и игры, прямую монетизацию и может быть перенесен куда угодно.

Веб-сайт: carv.io

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