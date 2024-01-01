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Campaygn

Campaygn

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Веб-сайт: campaygn.com

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CAMPAYGN — это программное решение, основанное на данных для маркетинга влияния, которое оптимизирует рабочий процесс и стратегии маркетинга влияния. Мы ориентированы на крупные и средние компании и группы. На каждом этапе влиятельного маркетинга у нас есть решения для вас: ◾ Выявите и откройте для себя знаменитостей, нишевых влиятельных лиц и новые таланты. ◾ Оцените качество аудитории инфлюенсера. ◾ Изучите более 32 миллионов профилей влиятельных лиц. ◾ Получите доступ к углубленной информации и аналитике влиятельных лиц. ◾ Нажмите и создайте интересные кастинговые слайды. ◾ Анализируйте и прогнозируйте свои будущие кампании. ◾ Получите доступ к проценту уникальных подписчиков. ◾ Создавайте кампании для влиятельных лиц и настраивайте панель управления рабочим процессом. ◾ Отслеживайте данные в Instagram, TikTok и YouTube. ◾ Создавайте подробные аналитические отчеты. ◾ Улучшите свой рабочий процесс с помощью социальных сетей, сравнительного анализа и многих других функций. Кампанию CAMPAYGN используют Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie и многие другие. Вы готовы попробовать нас?

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: campaygn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Campaygn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Impact

Impact

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LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

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