CAMPAYGN — это программное решение, основанное на данных для маркетинга влияния, которое оптимизирует рабочий процесс и стратегии маркетинга влияния. Мы ориентированы на крупные и средние компании и группы. На каждом этапе влиятельного маркетинга у нас есть решения для вас: ◾ Выявите и откройте для себя знаменитостей, нишевых влиятельных лиц и новые таланты. ◾ Оцените качество аудитории инфлюенсера. ◾ Изучите более 32 миллионов профилей влиятельных лиц. ◾ Получите доступ к углубленной информации и аналитике влиятельных лиц. ◾ Нажмите и создайте интересные кастинговые слайды. ◾ Анализируйте и прогнозируйте свои будущие кампании. ◾ Получите доступ к проценту уникальных подписчиков. ◾ Создавайте кампании для влиятельных лиц и настраивайте панель управления рабочим процессом. ◾ Отслеживайте данные в Instagram, TikTok и YouTube. ◾ Создавайте подробные аналитические отчеты. ◾ Улучшите свой рабочий процесс с помощью социальных сетей, сравнительного анализа и многих других функций. Кампанию CAMPAYGN используют Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie и многие другие. Вы готовы попробовать нас?

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Веб-сайт: campaygn.com

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