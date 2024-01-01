Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска влиятельных лиц, принимать основанные на данных решения о влиятельных лицах, которых они привлекают, планировать и автоматизировать рабочий процесс и даже прогнозировать и измерять рентабельность инвестиций в кампанию. Благодаря нашим передовым технологиям и увлеченному персоналу программное обеспечение и агентство Stellar помогли многим компаниям по всему миру и в различных отраслях.

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