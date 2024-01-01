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Embold

Embold

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Embold — это популярная в Канаде маркетинговая платформа для влиятельных лиц, объединяющая бренды с более чем 9000 местными микроинфлюенсерами. Упростите управление кампанией, проверку контента и выплаты влиятельным лицам. Воспользуйтесь преимуществами наших индивидуальных решений, включая управляемые кампании, CampaignPlus и рекламу в белом списке. Embold, которому доверяют ведущие канадские бренды, гарантирует максимальную рентабельность инвестиций и успех кампании благодаря использованию своего программного обеспечения.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: embold.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Embold, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

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Woomio

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Keepface

keepface.com

NeoReach

NeoReach

neoreach.com

impulze.ai

impulze.ai

impulze.ai

Glewee

Glewee

glewee.com

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Keymailer

Keymailer

keymailer.co

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