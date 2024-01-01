Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Embold — это популярная в Канаде маркетинговая платформа для влиятельных лиц, объединяющая бренды с более чем 9000 местными микроинфлюенсерами. Упростите управление кампанией, проверку контента и выплаты влиятельным лицам. Воспользуйтесь преимуществами наших индивидуальных решений, включая управляемые кампании, CampaignPlus и рекламу в белом списке. Embold, которому доверяют ведущие канадские бренды, гарантирует максимальную рентабельность инвестиций и успех кампании благодаря использованию своего программного обеспечения.

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Веб-сайт: embold.co

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