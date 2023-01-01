BuzzBoard
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Веб-сайт: buzzboard.ai
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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенно и добиваться успеха благодаря высоко персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
Веб-сайт: buzzboard.ai
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