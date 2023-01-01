Barantum — это ведущая облачная CRM-система в Индонезии для отделов продаж на местах, созданная, чтобы помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.

Веб-сайт: barantum.com

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