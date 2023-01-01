Универсальная платформа управления персоналом и заработной платой для малого и среднего бизнеса Buddee помогает сотням организаций оцифровать и автоматизировать свои HR-процессы. Повысьте свою производительность, управляя всеми своими человеческими ресурсами и расчетом заработной платы в одной системе.

Веб-сайт: buddee.nl

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