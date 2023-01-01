Приложение работает с проверенным методом Plenda, при котором домашние задания отмечаются, планируются и выписываются. Просто введите тему, повторите действия, чтобы заполнить расписание, и сразу же введите домашнее задание. Запишите свои послешкольные занятия и запланируйте разовые задачи в своем списке дел. Много задач за один день? Запланируйте перерыв между задачами. Задача не выполнена или в расписании изменения? Просто перенесите задачу или тему на другой день.

Веб-сайт: planning-en-agenda.nl

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