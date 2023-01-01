WebCatalog
Plenda

Plenda

planning-en-agenda.nl

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Plenda в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение работает с проверенным методом Plenda, при котором домашние задания отмечаются, планируются и выписываются. Просто введите тему, повторите действия, чтобы заполнить расписание, и сразу же введите домашнее задание. Запишите свои послешкольные занятия и запланируйте разовые задачи в своем списке дел. Много задач за один день? Запланируйте перерыв между задачами. Задача не выполнена или в расписании изменения? Просто перенесите задачу или тему на другой день.

Веб-сайт: planning-en-agenda.nl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Plenda, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

Ziggo GO

Ziggo GO

ziggogo.tv

Reloadify

Reloadify

reloadify.com

vBoxx

vBoxx

vboxxcloud.nl

Buddee

Buddee

buddee.nl

Datumprikker

Datumprikker

datumprikker.nl

CheapTickets.nl

CheapTickets.nl

cheaptickets.nl

Tellow

Tellow

tellow.nl

Rompslomp

Rompslomp

rompslomp.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

AD

AD

ad.nl

SnelStart

SnelStart

snelstart.nl

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности