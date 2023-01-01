Все, что вам нужно, чтобы подготовить каждого студента к будущему. На одной интегрированной платформе, которая поддерживает все ваши учебные и рабочие процессы. Где все работают вместе и слаженно. Конечно, это соответствует вашему образовательному видению. Модульная конструкция позволяет всегда быть готовым к инновациям. Магистр настолько динамичен.

Веб-сайт: magister.nl

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