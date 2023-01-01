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Magister

Magister

magister.nl

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Magister в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все, что вам нужно, чтобы подготовить каждого студента к будущему. На одной интегрированной платформе, которая поддерживает все ваши учебные и рабочие процессы. Где все работают вместе и слаженно. Конечно, это соответствует вашему образовательному видению. Модульная конструкция позволяет всегда быть готовым к инновациям. Магистр настолько динамичен.

Веб-сайт: magister.nl

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