Branch app

Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, чтобы расширить возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрировавшиеся в Branch, могут получить банковский счет с нулевой комиссией, бесплатный мгновенный доступ к заработанной заработной плате и инструменты автоматического составления бюджета, которые помогут им управлять своим денежным потоком между зарплатами. Филиал сотрудничает с некоторыми из ведущих национальных технологий расчета заработной платы и рабочей силы для поддержки работодателей в розничной торговле, ресторанном бизнесе, логистике, производстве и здравоохранении.

Веб-сайт: branchapp.com

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