WebCatalog

Botsup

Botsup

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Веб-сайт: botsup.io

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With Botsup, users across the globe build AI Chatbots on WhatsApp to sell more. Botsup allows companies to offer engaging shopping experiences to their consumers over WhatsApp. For example, you can send personalized notifications from your system in a programmatic way through Botsup's API and engage them to shop across your product offerings.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: botsup.io

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