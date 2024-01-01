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BotSpace

BotSpace

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bot.space

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

BotSpace — это быстрорастущая B2B-платформа на ранней стадии разработки для предприятий, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и взаимодействие с ними в Whatsapp. Благодаря нашему передовому программному обеспечению для взаимодействия с клиентами, созданному на основе Business API WhatsApp, компании теперь могут вести персонализированные разговоры, быть легко доступными и взаимодействовать со своими клиентами в режиме реального времени — в большом масштабе! Это стало возможным благодаря простой в использовании платформе BotSpace, которую можно создать и запустить в кратчайшие сроки. В результате малый и средний бизнес быстро освоил платформу, и тысячи клиентов в 13 странах теперь используют BotSpace всего за год после запуска.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: bot.space

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BotSpace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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