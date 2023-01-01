Booker Catering

Booker — ведущий оптовый поставщик на рынке Великобритании, входящий в группу Tesco. Мы обслуживаем предприятия общественного питания, розничной торговли и другие предприятия; предлагая услуги доставки и самовывоза через нашу национальную сеть филиалов.

Веб-сайт: booker.co.uk

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