JazzCash — ведущий поставщик цифровых финансовых услуг в Пакистане. Мы предлагаем клиентам широкий портфель внеофисных банковских услуг, включая поездки, покупку билетов, развлечения, денежные переводы, оплату счетов, дебетовые карты, страхование, сбережения и платежи за широкий спектр услуг. JazzCash изменил правила игры в индустрии мобильных финансовых услуг в Пакистане. Предлагая широкий спектр финансовых услуг и обширную сеть агентов и банков-партнеров, он облегчил миллионам людей, ранее не охваченных банковскими услугами или недостаточно обеспеченных банковскими услугами, доступ к финансовым услугам и участие в формальной экономике.

Веб-сайт: jazzcash.com.pk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением JazzCash, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.