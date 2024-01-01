JazzCash

JazzCash

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Веб-сайт: jazzcash.com.pk

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JazzCash — ведущий поставщик цифровых финансовых услуг в Пакистане. Мы предлагаем клиентам широкий портфель внеофисных банковских услуг, включая поездки, покупку билетов, развлечения, денежные переводы, оплату счетов, дебетовые карты, страхование, сбережения и платежи за широкий спектр услуг. JazzCash изменил правила игры в индустрии мобильных финансовых услуг в Пакистане. Предлагая широкий спектр финансовых услуг и обширную сеть агентов и банков-партнеров, он облегчил миллионам людей, ранее не охваченных банковскими услугами или недостаточно обеспеченных банковскими услугами, доступ к финансовым услугам и участие в формальной экономике.

Веб-сайт: jazzcash.com.pk

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