BOAST Groupware — единственная программная платформа для бизнеса, которая предлагает 15 полностью интегрированных модулей с единым входом в систему, которые также интегрируются с вашими текущими приложениями, обеспечивая тем самым комплексное и простое в использовании решение. Модули BOAST включают в себя: расходы, обучение, документы, проекты, билеты/кейсы, управление активами, конференции, табели учета рабочего времени, CRM, операции по продажам, пользовательские отчеты, рабочие процессы, хранилище паролей, контакты, а также отслеживание свободного времени. BOAST просто облегчает работу! Позвольте BOAST упростить вашу работу уже сегодня.

Веб-сайт: boastgw.com

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